Claudio Lippi, noto volto della televisione italiana, si trova in ospedale in terapia intensiva. Da lì, ha chiamato Corona e ha fatto alcune rivelazioni sul sistema Mediaset, dicendo che vorrebbe vedere qualche testa saltare. La sua situazione resta critica, ma lui non ha perso la voglia di parlare e di far sapere cosa pensa.

Claudio Lippi, volto storico della televisione italiana, è attualmente ricoverato in terapia intensiva. A renderlo noto è stato lo stesso conduttore, apparso nel programma Falsissimo di Fabrizio Corona. Le immagini hanno colpito duramente: il presentatore, che il prossimo giugno compirà 81 anni, è apparso visibilmente provato, dimagrito, con le cannule nasali, un’immagine lontanissima da quella del conduttore sorridente che per decenni ha accompagnato le domeniche degli italiani. La telefonata a Corona non è stata casuale. Lippi ha voluto contattare l’ex re dei paparazzi per complimentarsi del suo lavoro sul caso Signorini e per dare la propria testimonianza su quello che è stato definito il sistema Mediaset. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Claudio Lippi dal letto d’ospedale contatta Corona e svela il sistema Mediaset: “Voglio vedere saltare qualche testa”

Approfondimenti su Claudio Lippi

Claudio Lippi, in collegamento telefonico durante Falsissimo, ha condiviso di essere in terapia intensiva.

Claudio Lippi, da un letto di terapia intensiva, ha partecipato tramite videochiamata alla trasmissione Falsissimo, affrontando il tema di Mediaset.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Claudio Lippi

Argomenti discussi: Claudio Lippi dall'ospedale: 'Maria De Filippi non si cura del talento'; Claudio Lippi dal letto d’ospedale: Mediaset è un sistema che usa e poi cancella; Che malattia ha Claudio Lippi?; Claudio Lippi in videochiamata con Corona: È in terapia intensiva, in fin di vita e senza un euro.

Claudio Lippi sorprende dal letto d’ospedale con rivelazioni a CoronaClaudio Lippi parla con Fabrizio Corona dall’ospedale: l’intervento a FalsissimoVideochiamata dal reparto di terapia intensivaDal letto dell’ospedale ... assodigitale.it

Claudio Lippi dal letto dell’ospedale chiama Fabrizio Corona e attacca Maria De Filippi: Privilegia in tutti i sensi chi le piace. A lei non frega un caz*o del talentoL'ex conduttore intervistato da Fabrizio Corona lancia pesanti accuse contro la De Filippi e il presunto 'Sistema Mediaset' ... ilfattoquotidiano.it

"Guardate Claudio Lippi". Lo storico conduttore tv ricoverato in terapia intensiva: come sta e la bomba sganciata a Fabrizio Corona (VIDEO) - facebook.com facebook

Perché la carriera di Claudio Lippi è finita: il silenzio di Pier Silvio Berlusconi e l’appello per tornare in TV x.com