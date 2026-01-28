Classifica europea delle università | sale Firenze è 12esima in Italia

La classifica europea delle università vede Firenze salire di posizione. L’ateneo toscano si piazza al dodicesimo posto in Italia, migliorando il suo punteggio complessivo secondo la classifica di ‘QS Europe University Rankings’ per il 2026. La crescita conferma il buon momento dell’università fiorentina, che continua a fare passi avanti nel panorama accademico europeo.

L’ateneo fiorentino migliora il suo punteggio complessivo nella classifica dedicata agli istituti universitari europei stilata da ‘QS Europe University Rankings’ per il 2026. In base alla rilevazione a cura dell’agenzia ‘Quacquarelli Symonds’ Unifi si attesta alla 158esima posizione su 958 università (erano 685 gli atenei valutati nel 2025), con un punteggio complessivo di 59,9 (lo scorso anno era 49.6). Firenze si colloca così nella top 16% delle università europee (era nella top 21% nella precedente rilevazione). In particolare, Unifi è nella tra le prime cento per “Studenti in mobilità in entrata” (80esima) e “Produzione scientifica per Dipartimento” (89esima).🔗 Leggi su Firenzetoday.it

