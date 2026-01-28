Classifica europea delle università | sale Firenze è 12esima in Italia

Questa mattina è arrivata la nuova classifica europea delle università. L’Università di Firenze sale al 12esimo posto tra quelle italiane, migliorando il suo punteggio rispetto agli anni scorsi. La notizia fa piacere agli studenti e ai professori, che sperano in ulteriori progressi. La graduatoria di QS Europe University Rankings 2026 premia i miglior atenei del continente, e Firenze si conferma tra le più competitive in Italia.

L'ateneo fiorentino migliora il suo punteggio complessivo nella classifica dedicata agli istituti universitari europei stilata da 'QS Europe University Rankings' per il 2026. In base alla rilevazione a cura dell'agenzia 'Quacquarelli Symonds' Unifi si attesta alla 158esima posizione su 958 università (erano 685 gli atenei valutati nel 2025), con un punteggio complessivo di 59,9 (lo scorso anno era 49.6). Firenze si colloca così nella top 16% delle università europee (era nella top 21% nella precedente rilevazione). In particolare, Unifi è nella tra le prime cento per "Studenti in mobilità in entrata" (80esima) e "Produzione scientifica per Dipartimento" (89esima).

