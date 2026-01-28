Classifica Champions League LIVE | la posizione della Juve aggiornata

La Juventus si trova ancora ai margini della zona qualificazione in Champions League. Questa sera, i bianconeri cercano di migliorare la loro posizione in classifica, mentre il sogno di passare il turno si fa sempre più complicato. La partita è decisiva e i tifosi aspettano risposte chiare sul futuro europeo della squadra.

Classifica Champions League, la posizione aggiornata per la Juventus in tempo reale: tutte le ultime novità. Il grande palcoscenico del calcio europeo torna a illuminarsi. Le luci della Champions League 202526 si sono accese per una nuova, avvincente stagione, ricca di aspettative e di sfide che si preannunciano epiche. Di seguito la classifica aggiornata con anche la Juve. I RISULTATI DI CHAMPIONS LEAGUE Classifica Champions League, gli aggiornamenti. Arsenal 21. Bayern Monaco 15. Real Madrid 15. Liverpool 15. Tottenham 14. PSG 13. Newcastle 13. Chelsea 13. Barcellona 13. Sporting 13. Manchester City 13. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

