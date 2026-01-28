Clan Picca spedito ai domiciliari dopo 16 mesi di cella

Angelo Rega, coinvolto nella maxi operazione dei carabinieri di Caserta, ha ottenuto i domiciliari dopo 16 mesi passati in cella. La svolta arriva nel momento in cui si definiscono i dettagli dell’indagine sul clan Picca-Di Martino, attivo tra Teverola e Carinaro. La notizia ha fatto subito il giro, lasciando molti a chiedersi cosa cambierà ora per Rega e il suo gruppo.

Dopo 16 mesi trascorsi in carcere arriva la svolta per Angelo Rega, coinvolto nella maxi operazione dei carabinieri di Caserta, coordinata dalla Dda di Napoli, sul clan Picca-Di Martino operativo tra Teverola e Carinaro. Il gip Antonio Baldassarre, dinanzi al quale è in corso il processo con rito abbreviato, ha accolto l’istanza del difensore di Rega, l’avvocato Gaetano Laiso, e disposto la sostituzione della misura cautelare in carcere con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari. Per Rega, noto come Mamà, la Dda ha invocato la condanna a 10 anni di reclusione. Il processo riprenderà il 16 febbraio quando prenderanno il via le arringhe dei difensori, con le discussioni degli avvocati Laiso, Mirella Baldascino e Antonio Iorio.🔗 Leggi su Casertanews.it Approfondimenti su Clan Picca Droga del clan Picca, 'Pippotto' spedito ai domiciliari Maltrattamenti, estorsione e lesioni all'ex moglie: 40enne spedito ai domiciliari Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Clan Picca Clan Picca, spedito ai domiciliari dopo 16 mesi di cellaDopo 16 mesi trascorsi in carcere arriva la svolta per Angelo Rega, coinvolto nella maxi operazione dei carabinieri di Caserta, coordinata dalla Dda di Napoli, sul clan Picca-Di Martino operativo tra ... casertanews.it Camorra, 32 arresti nel Casertano: anche boss clan Picca(LaPresse) - Sono 32 le persone arrestate dai Carabinieri del Comando provinciale di Caserta nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla Dda di Napoli culminata martedì mattina nell'esecuzione di ... video.corriere.it Real Graffiti Worldwide Clan facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.