Cittadella travolto a Vicenza Anastasia | Rimboccarsi le maniche e ripartire

Dopo la sconfitta pesante nel derby contro il Vicenza, il Cittadella si ritrova a dover ripartire. I granata sono stati travolti 4-1 al Menti e continuano a faticare in questo campionato. L’allenatore Emanuele Anastasia non cerca scuse e invita la squadra a rimboccarsi le maniche, consapevole che serve un cambio di passo per risollevare le sorti del club. La squadra ha raccolto solo un punto nelle ultime tre partite e ha segnato appena nove reti, un dato che mette in discuss

Dopo il 4-1 nel derby di Vicenza, l'autore del momentaneo pareggio al Menti Emanuele Anastasia ammette la superiorità dei biancorossi e chiede reset immediato, a partire dalla sfida di domenica contro l'Albinoleffe Il numero 7 non cerca scuse: «È stata una serata storta, come ha detto il mister: loro sono stati superiori praticamente in tutto. Siamo partiti nel primo tempo un po’ contratti, dispiace perché eravamo riusciti a pareggiarla e magari potevamo pensare di fare una ripresa diversa». La gara, però, si è complicata subito dopo: «Con il 2-1 preso immediatamente la partita è tornata in salita.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Approfondimenti su Cittadella Vicenza Serie C, Vicenza-Cittadella: le pagelle degli uomini di Iori #Serie-C- Vicenza-Cittadella || La partita tra Vicenza e Cittadella, nella 23ª giornata di Serie C, ha visto le valutazioni dei giocatori del Cittadella. Casolari carica il Cittadella: «A Vicenza per cambiare la stagione» Federico Casolari si prepara alla sfida contro il Vicenza, in programma lunedì sera, con un approccio serio e concentrato. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Cittadella Vicenza Argomenti discussi: IL CITTADELLA TRAVOLTO 4-1: LA LEGGE DEL VICENZA; VICENZA | CITTADELLA TRAVOLTO AL MENTI, DERBY AMARO; SERIE C | Cittadella travolto a Vicenza: 4-1 e derby biancorosso; Vicenza mostruoso Travolto il Cittadella Vola a +15: ormai è B. Derby senza storia al Menti: il Vicenza travolge il Cittadella per 4-1La capolista di Gallo domina il Monday Night spazzando via la squadra di Iori con un poker rotondo e meritato. I granata scivolano in classifica al sesto posto, sempre a -8 dalla seconda piazza occupa ... padovaoggi.it DIRETTA/ Vicenza Cittadella (risultato finale 4-1): Caferri e Alessio mettono il sigillo! (26 gennaio 2026)Diretta Vicenza Cittadella streaming video Rai, oggi lunedì 26 gennaio 2026: orario, quote, probabili formazioni e risultato live in Serie C. ilsussidiario.net Cittadella travolto nel derby, l'amarezza di Manuel Iori: «Vicenza superiore in tutto, ci hanno battuto anche sui palloni vaganti» - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.