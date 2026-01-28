Cisterna carica di Gpl si ribalta nel fosso rischio incendio | operazione dei vigili del fuoco - VIDEO

Un camion carico di Gpl si ribalta in via Bedani, a Pontelagoscuro, nel pomeriggio di martedì. La cisterna finisce nel fosso e si rovescia, creando un forte rischio di incendio. I vigili del fuoco intervengono rapidamente per mettere in sicurezza la zona e gestire l’emergenza. Sul posto anche le forze dell’ordine, che cercano di tenere sotto controllo la situazione e limitare i danni. Per ora non ci sono feriti, ma l’area resta sotto stretta osservazione.

Una cisterna carica di Gpl che finisce nel fosso e si rovescia. Sono stati minuti di apprensione quelli vissuti nel corso del pomeriggio di martedì 27 in via Bedani, zona Pontelagoscuro (a Ferrara), dove un camion carico di carburante è rimasto vittima di un incidente stradale. Il mezzo pesante.

