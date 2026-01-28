cinema spettacoli cultura e arte gli eventi per rilanciare il centro

L’amministrazione di San Giovanni annuncia una serie di iniziative per riaccendere il cuore della città. Cinema, spettacoli e mostre prenderanno il posto di vuoti e negozi chiusi. L’obiettivo è attrarre visitatori e rivitalizzare il centro storico, puntando su eventi già collaudati e nuove proposte culturali. La speranza è di riaccendere l’interesse dei cittadini e dei turisti, dando nuova vita alle strade e alle piazze più belle di San Giovanni.

Per rilanciare il centro storico di San Giovanni e il commercio nel cuore della città l’amministrazione punta su nuovi eventi, rassegne consolidate e innovazione museale. Ma soprattutto quest’anno inizierà il cammino per uno dei progetti che qualificherà il secondo mandato amministrativo della Giunta guidata dal sindaco Valentina Vadi, ovvero le celebrazioni per il 600° anniversario della morte di Masaccio, previste nel 2028. Un elenco corposo di manifestazioni è stato predisposto da qui a dicembre e si tratta di appuntamenti che hanno qualificato la storia recente calamitando all’ombra di Palazzo d’Arnolfo e della Basilica un gran numero di residenti e turisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

