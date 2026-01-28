Cinema al Piccolo Teatro Porta Catena quattro serate dedicate a Stanley Kubrick

Questa sera al Piccolo Teatro Porta Catena di Salerno parte una nuova rassegna dedicata a Stanley Kubrick. Il Fitzcarraldo Cineclub porta in scena quattro serate di film e approfondimenti sul grande regista. Gli appassionati di cinema d’autore potranno vedere alcune delle sue opere più rappresentative e scoprire curiosità sulla sua carriera. L’evento si inserisce in un calendario ricco di appuntamenti, pronti ad attirare sia gli esperti che i semplici appassionati.

Appuntamento con il cinema d'autore a Salerno, presso il Piccolo Teatro Porta Catena, dove il Fitzcarraldo Cineclub presenta la rassegna "La cura Kubrick". L'iniziativa si articola in quattro giovedì di proiezioni dedicati alla filmografia del regista, in programma dal 29 gennaio al 19 febbraio. Il ciclo di incontri celebra il primo anno di attività dell'associazione e propone un percorso attraverso diverse fasi della carriera del cineasta. Si inizia giovedì 29 gennaio con Il Bacio dell'assassino, lungometraggio del 1955, per proseguire il 5 febbraio con Rapina a mano armata. I due appuntamenti successivi sono fissati per il 12 febbraio con Lolita, tratto dal romanzo di Nabokov, e il 19 febbraio con il film in costume Barry Lyndon; entrambi questi titoli verranno proiettati in edizione restaurata in digitale.

