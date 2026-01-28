Cimitero Narni Scalo numerosi loculi al buio | la protesta di Forza Italia e la replica del Comune

Nel cimitero di Narni Scalo, molti loculi restano al buio, creando disagio tra i cittadini. Sergio Bruschini, esponente di Forza Italia, ha sollevato il problema, chiedendo interventi immediati. Il Comune ha già risposto, ma i residenti vogliono vedere fatti concreti.

Loculi al buio nel più grande cimitero di Narni. A denunciare la situazione è Sergio Bruschini, capogruppo di Forza Italia. “Da mesi - afferma -, nel cimitero di Narni Scalo, le luci votive di molti loculi sono spente. I cittadini hanno segnalato il problema fin da agosto, rivolgendosi al Sindaco e a chi gestisce il servizio. Ma ad oggi molte di queste luci risultano ancora spente. Quello che 'stona' è poi il fatto che, nonostante non ci sia alcun consumo di energia elettrica, ai cittadini che hanno lì le tombe dei loro cari continuano ad arrivare le bollette da pagare.” "Chi sceglie di mantenere una fiamma accesa per i propri defunti - aggiunge Bruschini -, compie un gesto di rispetto e amore.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Approfondimenti su Narni Scalo

A Modena, alcuni senzatetto hanno trovato rifugio nei loculi del cimitero, trasformando le nicchie in spazi di notte.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Narni Scalo

