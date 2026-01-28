Ciclone Harry dalla Regione arrivano i primi aiuti | pronto un bando ecco chi potrà fare domanda

Dopo il passaggio del ciclone Harry, la Regione Sicilia ha deciso di mettere in campo i primi aiuti concreti. L’Assemblea ha approvato una legge che prevede uno stanziamento di 40,8 milioni di euro per aiutare chi ha subito danni. Ora si lavora a un bando, che consentirà alle imprese e ai cittadini colpiti di fare domanda e ricevere un sostegno immediato.

Stanziati 40,8 milioni. Schifani: "Le risorse si sommano ai 50 milioni già stanziati dalla Giunta". L'Ars approva con voto segreto un ordine del giorno per destinare alla ricostruzione parte dei fondi del Ponte L'Assemblea regionale siciliana ha approvato la legge, voluta dal governo Schifani, che stanzia 40,8milioni di euro per fronteggiare i danni provocati in Sicilia dal ciclone Harry. In particolare, venti milioni sono destinati ai ristori per le attività commerciali danneggiate; 5 milioni a sostegno del comparto della pesca e altri 5 milioni per l'agricoltura. Dieci milioni è la spesa per l'esenzione, per il 2026, degli oneri per i titolari delle concessioni demaniali marittime; 800mila euro è l'ammontare del contributo al Cas quale compensazione dei mancati introiti dovuti all'esenzione dal pagamento dei pedaggi autostradali ai caselli dell'A18 di Taormina, Giardini Naxos e Roccalumera, per i residenti delle province di Messina e Catania, da febbraio a giugno prossimi.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Ciclone Harry Danni ciclone Harry: la Regione Siciliana attiva un conto corrente per aiuti alla popolazione La Regione Siciliana ha aperto un conto corrente dedicato a raccogliere fondi per le persone colpite dai danni causati dal ciclone Harry, che ha interessato alcune aree della Sicilia orientale. Arrivano i primi soldi dall’INPS: puoi fare domanda fino al 31 gennaio Dal 2025 arrivano i primi accrediti dall’INPS per i nuovi bonus, con la possibilità di fare domanda fino al 31 gennaio. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Ciclone Harry Argomenti discussi: Ciclone Harry: danni ingenti in Sicilia, Sardegna e Calabria; Ciclone Harry, Calabrese: La Regione vicina a cittadini, Comuni e imprese. La Calabria è pronta a ripartire; Ciclone Harry in Calabria, dirigente Prot. Civile: Evento secolare; Ciclone Harry devasta il Sud: richiesta emergenza nazionale per i danni. Regione, Ars approva norma da 41 milioni per danni ciclone Harry: Un primo segnale concreto di vicinanzaLa Regione Siciliana stanzia quasi 41 milioni di euro per gli interventi urgenti dopo il ciclone Harry. Il presidente Renato Schifani annuncia ristori per commercio, pesca e agricoltura e misure di so ... corrieretneo.it Catania e ciclone Harry, a breve online i moduli per la richiesta degli indennizziCiclone Harry, a breve sul sito del Comune la modulistica predisposta dalla Regione con riferimento ai danni causati dall'ondata di maltempo. catania.liveuniversity.it Ciclone Harry, nominati gruppi di lavoro per interventi urgenti a Stromboli, Lampedusa e Linosa L'approfondimento: https://qds.it/ciclone-harry-nominati-gruppi-di-lavoro-per-interventi-urgenti-a-stromboli-lampedusa-e-linosa/ - facebook.com facebook Chi dice no all’Ice. I danni del ciclone Harry. Le canzoni di Sanremo x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.