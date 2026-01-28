Oggi parte la Challenge di Maiorca, una delle tappe più attese del calendario ciclistico. Tra i concorrenti c’è anche Luca Paletti, il corridore modenese che ha già gareggiato in Spagna nelle prime due competizioni europee della stagione, a Camp de Morvedre e Castellon Ruta della Ceramica. Paletti si presenta pronto, sperando di migliorare i risultati e di mettersi in mostra in questa nuova sfida.

Scatta oggi la Challenge Maiorca con al via il modenese Luca Paletti (foto) che ha debuttato la settimana scorsa nelle prime due gare europee della stagione su strada che si sono svolte a Camp de Morvedre ed a Castellon Ruta della Ceramica dove ha concluso in gruppo. Terminato lo stage ad Altea (Spagna), il Team Bardiani ha scelto una decina di rider che saranno protagonisti a Maiorca e tra questi Luca Paletti sarà al via oggi del Trofeo Calvia a Palmanova sulla distanza di 145 chilometri. Domani si svolgerà una cronometro a squadre il Trofeo Les Salines di 25,8 chilometri e l’impegno del del 22enne figlio d’arte si concluderà venerdì con l’impegnativo Trofeo Serra sulla distanza di 154,2 chilometri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo. Scatta la Challenge di Maiorca. Al via anche Luca Paletti

Approfondimenti su Maiorca Challenge

A Palazzo San Giacomo si è svolto un incontro di un'ora tra il segretario regionale del Pd Piero De Luca e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

La 21^ edizione della ’Bici al Chiodo’ si è svolta ad Arceto di Scandiano, registrando un notevole successo con la partecipazione di 240 ex ciclisti provenienti da otto regioni.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Maiorca Challenge

Argomenti discussi: Ciclismo. Scatta la Challenge di Maiorca. Al via anche Luca Paletti.

Ciclismo. Scatta la Challenge di Maiorca. Al via anche Luca PalettiScatta oggi la Challenge Maiorca con al via il modenese Luca Paletti (foto) che ha debuttato la settimana scorsa ... sport.quotidiano.net

Spesso le scuse che diamo sono dei limiti mentali, non tecnici. paletti che non riusciamo a superare. Lo sappiamo, non è facile, ma lo switch avviene quando ci si concentra veramente sul cuore dell’attività, non sulla forma. Può essere un contenuto o un task, i - facebook.com facebook