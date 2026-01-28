Ciclismo appuntamento con il convegno tecnico dei giudici di gara toscani

Questa mattina a Quarrata si è tenuto il convegno tecnico dei giudici di gara toscani. L’evento si è svolto nella sede della Banca Alta Toscana Credito Cooperativo a Vignole di Quarrata, a pochi giorni dal galà dedicato agli atleti e alle società. I giudici hanno affrontato temi legati alle regole e alle novità del settore, in un incontro deciso e pratico.

Quarrata (Pistoia), 28 gennaio 2026 - Dopo il Galà con i premi agli atleti e alle società, il ciclismo torna nuovamente presso la sede della Banca Alta Toscana Credito Cooperativo a Vignole di Quarrata. L'appuntamento è per domenica primo febbraio quando si svolgerà l'annuale Convegno Tecnico dei giudici di gara della Toscana organizzato dalla Commissione Regionale Giudici della quale è presidente il pistoiese Simone Lamanda e quali componenti l'aretina Federica Occhini e la pisana Linda Bottoni. Il programma è ricco e intenso, con apertura alle 9,30 quando ci saranno i saluti istituzionali. Quattro le relazioni previste, la prima sulle Norme attuative fuoristrada con relatori Bandinelli, D'Isep e Morandini, la seconda sulle norme attuative per l'attività strada relatori Chicca, Simoncini e Viggiano, la terza sul regolamento operativo dei giudici di gara, relatori Fambrini, Frulio, Stefanelli, mentre si parlerà di misure delle biciclette e gabarit (sagoma) con l'ultima relazione a cura di Cipollini, Guarducci e Mannori.

