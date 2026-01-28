Ciclismo Antonio Morgado festeggia il compleanno vincendo il Trofeo Calvià

Antonio Morgado ha festeggiato i suoi 22 anni vincendo il Trofeo Calvià. Il corridore portoghese della UAE Team Emirates – XRG ha dominato la corsa in Spagna, partendo e arrivando a Palmanova. È stato un regalo di compleanno speciale, che lo ha visto mettere in mostra tutta la sua forza e determinazione.

Antonio Morgado si è fatto il regalo da solo per il suo 22° compleanno. Il corridore portoghese della UAE Team Emirates – XRG ha trionfato nella venticinquesima edizione del Trofeo Calvià, la corsa in terra spagnola con partenza e arrivo a Palmanova. Si tratta del primo successo dell'anno per Morgado, il settimo in carriera, considerando anche il titolo nazionale a cronometro. Dopo una prima fase controllata, si accende la corsa con l'allungo di Andrea Pietrobon (Polti-VisitMalta), Adne Holter (Uno-X Mobility), Jonathan Caicedo (Petrolike) ed Eivind Fougner (Unibet Rose Rockets). Sulle rampe del Coll de Sóller il gruppo dei fuggitivi si disunisce: Pietrobon prova ad andare via da solo, ma viene riassorbito da Holter, Adrien Boichis (Red Bull-BORA-hansgrohe), Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost) e Leander Van Hautegem (Team Flanders-Baloise).

