Se noti che la batteria del tuo iPhone Air scende spesso all’80%, potrebbe essere il momento di controllare i cicli di ricarica. Molti utenti si concentrano sulla percentuale di batteria residua, ma meno attenzione viene data al numero di volte in cui il telefono viene ricaricato. Quando i cicli si accumulano, la capacità della batteria cala, e la “Capacità massima” nelle impostazioni diventa più bassa. Questo significa che il telefono non tiene più a lungo come prima, e potrebbe essere utile sapere quando è il momento di intervenire

Sei lì che fissi quella percentuale nelle impostazioni, vero? Quella fatidica voce “Capacità massima” che sembra un voto a scuola sulla tua condotta digitale. Con l’arrivo del nuovo modello ultrasottile, la gestione dell’energia è diventata ancora più critica e i cicli di ricarica iPhone Air sono diventati l’ossessione del momento. C’è chi carica il telefono solo fino all’80%, chi non lo fa mai scendere sotto il 20%, e chi vive col terrore che quel numero scenda. Ma facciamo un bel respiro profondo e cerchiamo di capire come stanno davvero le cose. I numeri non mentono, ma bisogna saperli leggere. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

Cicli di ricarica iPhone Air: come controllarli e quando la batteria scende all'80%

La durata e le prestazioni della batteria iPhone Air possono variare, ma generalmente si può valutare se è difettosa dopo alcuni giorni di utilizzo.

