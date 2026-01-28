Dopo le polemiche con Diego Costa, Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha deciso di rispondere direttamente alle critiche dell’attaccante della Spagna. La discussione tra i due era scoppiata nelle ultime ore, e ora Conte si è preso qualche minuto per chiarire la sua posizione. La scena si svolge tra le mura del club partenopeo, dove l’allenatore ha ribadito che ci sono persone che pensano e altre che sono meno lucide. La cosa certa è che la tensione tra i due continua a tenere banco nel mondo del calcio italiano.

2026-01-28 10:00:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione: Antonio Conte allenatore del Napoli, ha risposto Diego Costa Dopo Critiche all’attaccante della nazionale con la Spagna. Antonio Conte è sempre arrabbiato, sempre con la faccia lunga. Probabilmente non fa sesso a casa perché è un tipo molto amareggiato. Diego Costa “È una persona che non si fida degli altri e pensa di sapere tutto. Non ti piace allenarti con lui. I giocatori volevano che il calcio tornasse, ma a nessuno piaceva allenarsi con lui. I titoli che ha vinto al Chelsea li ha vinti con me. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - “Ci sono persone intelligenti e persone stupide”

Approfondimenti su Antonio Conte

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Come Le Persone Intelligenti Gestiscono Gli Idioti - Nietzsche

Ultime notizie su Antonio Conte

Argomenti discussi: Conte risponde a Diego Costa: Ci sono persone intelligenti e stupide, non perdo tempo; Chi sta sveglio fino a tardi è più intelligente della media; Conte su Diego Costa: Nel calcio ci sono persone intelligenti e stupide...; VIDEO / Conte: Diego Costa? Nel calcio ci sono persone intelligenti ma anche stupide. Non spreco….

Conte risponde a Diego Costa: Ci sono persone intelligenti e stupide, non perdo tempoLa durissima sparata di Diego Costa, che aveva definito Antonio Conte la peggior persona possibile e un uomo amareggiato che forse non fa sesso ... sportmediaset.mediaset.it

La Stampa. . Oltre 260 persone sono state evacuate da due alberghi di lusso di Courchevel, tra le stazioni sciistiche più importanti delle Alpi francesi. Le fiamme, che non hanno causato feriti, sono divampate nel sottotetto dell'Hôtel des Grandes Alpes, a Courc - facebook.com facebook

#Incendio a #Courchevel. Oltre 260 persone sono state sgomberate da 2 alberghi della stazione sciistica francese. Per i media locali non ci sono feriti. Le fiamme sono divampate ieri nel sottotetto dell'Hôtel des Grandes Alpes. x.com