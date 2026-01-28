Sei mesi prima del matrimonio, Riley e Isaac hanno deciso di perdere peso insieme. Hanno perso 42 chili in pochi mesi, sorprendendo amici e parenti. Gli sposi si sono impegnati con disciplina, e alla fine si sono presentati al grande giorno più forti e più uniti che mai. La loro scelta ha lasciato tutti senza parole.

Sei mesi prima del matrimonio di Riley e Isaac Anastasiu, hanno preso una decisione: perdere peso insieme. Nel maggio 2025, la coppia pesava 97 kg a testa e, alla fine, ha perso in totale 42 kg. “Lo abbiamo fatto perché volevamo ripensare al giorno del matrimonio e sentirci sicuri, orgogliosi e pienamente presenti. Senza rimpianti, solo amore per quel momento e per l’altro”, hanno confessato a People. Sei mesi prima del matrimonio di Riley e Isaac Anastasiu, la coppia ha deciso di intraprendere insieme un percorso di dimagrimento per apparire e sentirsi al meglio nel loro giorno speciale. I risultati sono stati persino migliori del previsto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ci siamo sentiti forti, disciplinati e uniti”: gli sposi hanno perso 42 kg prima del matrimonio. Amici e familiari sono rimasti letteralmente scioccati

