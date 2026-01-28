La presentazione del nuovo partito di Roberto Vannacci si complica subito. Dopo meno di un giorno dall’annuncio, arrivano accuse pesanti, tra cui quella di aver copiato il simbolo di qualcun altro. La polemica si infiamma e mette in discussione il debutto del progetto politico.

Neanche 24 ore dopo l’annuncio del nuovo soggetto politico di Roberto Vannacci, già si accende la prima polemica. Al centro delle contestazioni non ci sono ancora il programma o le possibili alleanze, ma nome e simbolo del partito, giudicati troppo simili a quelli di Nazione Futura, noto think tank conservatore italiano. L’associazione e rivista, fondata nel 2017, ha preso ufficialmente le distanze dal marchio “ Futuro Nazionale ” lanciato da Vannacci, sollevando dubbi sulla scelta grafica e nominale. In una nota, Nazione Futura sottolinea come siano arrivate «numerosissime segnalazioni» evidenziando somiglianze tra il nuovo nome e il loro logo, descritto come un cerchio su sfondo blu con scritta bianca e bandiera tricolore stilizzata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Ci ha copiato il simbolo!”. Il nuovo partito di Vannacci parte male: accuse gravissime

Approfondimenti su Vannacci Partito

Roberto Vannacci ha depositato il simbolo di un nuovo partito chiamato

La recente escalation della Corea del Nord con il lancio di un missile verso il Mar del Giappone ha riacceso le preoccupazioni internazionali.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Vannacci Partito

Argomenti discussi: Bocciato all'esame della patente perché ha copiato, giovane perde il controllo. Arrivano ambulanza e polizia: Sempre più casi sociali; Il Palermo balla sulle punte: Johnsen ok, obiettivo Tramoni; Polso, schiena ed elasticità: i segreti del nuovo servizio di Alcaraz. Copiato da Djokovic; Australian Open, Alcaraz ok. Sinner, Musetti e Darderi: ottavi lunedì.

Ci ha copiato il simbolo!. Il nuovo partito di Vannacci parte male: accuse gravissimeNeanche 24 ore dopo l’annuncio del nuovo soggetto politico di Roberto Vannacci, già si accende la prima polemica. Al centro delle contestazioni non ci sono ... thesocialpost.it

Vannacci ci ha copiato il simboloIl deposito del simbolo Futuro Nazionale da parte del generale Roberto Vannacci non ha solo scatenato l’inevitabile dibattito interno al centrodestra sulla nascita di una nuova formazione a destra, ... lospiffero.com

Prima gaffe di Vannacci. Nazione futura lo accusa: “Ci ha copiato il simbolo” x.com

Salvini: “La Lega è più truppa che generali, chi esce finisce nel nulla. Vedrò Vannacci” https://www.blitzquotidiano.it/politica/salvini-la-lega-e-piu-truppa-che-generali-chi-esce-finisce-nel-nulla-vedro-vannacci-3766732/ facebook