Chukwueze che riscatto al Fulham Come mai al Milan non ha funzionato? Ecco le differenze

Chukwueze si è messo in mostra al Fulham, aiutando la squadra a ottenere risultati importanti in Premier League. Al Milan, invece, non ha trovato lo spazio e il rendimento non è stato all’altezza delle aspettative. Sono diversi i motivi di questa differenza: tra i dettagli tattici e le scelte tecniche, ora il giocatore sembra aver trovato un ambiente più adatto alle sue caratteristiche.

Spesso nella vita come nel calcio non tutto va come sperato. Samuel Chukwueze è arrivato al Milan come uno degli acquisti più importanti del Diavolo guidato da Furlani e Moncada: 20 milioni di euro più 8 di bonus per strapparlo al Villarreal. L'esterno nigeriano sembrava potersi giocare tutte le sue carte per conquistare il posto da titolare della fascia destra. La realtà è che Stefano Pioli ha preferito da subito Christian Pulisic, arrivato dal Chelsea per coprire la stessa necessità. Dopo stagioni di tentativi ed alti e bassi (anche con Fonseca e Conceicao in panchina) il Milan ha deciso di cedere in prestito con diritto di riscatto Chukwueze al Fulham (qui per scorprie come stanno andando i prestiti rossoneri). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

