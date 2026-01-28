Christian De Curtis presenta “Cartoline”, un EP nato da un taccuino e diventato un messaggio sul rispetto. In un mondo di notifiche e schermi, lui sceglie di tornare alla semplicità, con un suono che richiama un jukebox che canta e la sensazione della sabbia sotto i piedi. Un modo per fermarsi, ascoltare e riflettere, lontano dal caos digitale.

Un jukebox che canta, la sabbia ancora tiepida sotto i piedi, il mare come unico testimone. Niente notifiche, niente schermi, solo presenza. È da questa immagine che prende forma “Cartoline”, il nuovo progetto di Christian De Curtis: un racconto autobiografico che rievoca un’estate in Sardegna nel 2006 e che oggi ritorna in musica con un EP disponibile in quattro versioni diverse. “Cartoline” non è soltanto una canzone-ricordo. È una riflessione lucida su come è cambiato il modo di conoscersi, di piacersi, di restare vicini. Un confronto silenzioso tra due epoche: quella in cui si parlava guardandosi negli occhi e quella in cui, troppo spesso, le relazioni passano attraverso uno schermo. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

© Dailyshowmagazine.com - Christian De Curtis racconta “Cartoline”: l’EP nato da un taccuino e diventato un messaggio sul rispetto

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Christian De Curtis EP

Argomenti discussi: Christian De Curtis racconta Cartoline | l’EP nato da un taccuino e diventato un messaggio sul rispetto; Christian De Curtis racconta Cartoline | l’EP nato da un taccuino e diventato un messaggio sul rispetto.

Christian De Curtis racconta l’amore prima dei social nell’album CartolineC’era un tempo in cui per conoscersi bastavano uno sguardo, il mare e il silenzio. Nessuna notifica, nessun messaggio vocale, nessun profilo da curare. È da questa immagine potente e concreta che nasc ... spettegolando.it

Cartoline è il nuovo progetto di Christian De CurtisCartoline, il nuovo progetto di Christian De Curtis: un brano autobiografico che rievoca un’estate vissuta in Sardegna nel 2006 e che oggi riaffiora in quattro versioni diverse. corrierenazionale.it

Christian De Curtis racconta “Cartoline”: l’EP nato da un taccuino e diventato un messaggio sul rispetto - facebook.com facebook