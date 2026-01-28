Choc e rabbia per il suicidio di Santangelo La figlia | Annientato da un processo infinito

Il suicidio di Santangelo ha sconvolto tutti. La figlia racconta che il padre era devastato dall’accusa ingiusta e che, dopo quella vicenda, niente è stato più come prima per lui. La sua morte lascia spazio a tante domande e molta rabbia tra chi lo conosceva.

"È rimasto profondamente segnato da quella che considerava un'accusa ingiusta. Dopo quella vicenda, niente è stato più come prima per lui". Il giorno dopo la tragica morte di Sabatino Santangelo, ex vicesindaco di Napoli con Rosa Russo Iervolino che si è tolto la vita lunedì mattina a Napoli, a tracciarne il ricordo in una intervista a Repubblica Napoli è la figlia Mariella in cui ribadisce che "non c'è alcun collegamento tra gli ultimi sviluppi del procedimento giudiziario e quello che è successo". Il riferimento è all'inchiesta sulla bonifica Bagnoli per il quale Santangelo era finito a processo con un nuovo giudizio, il sesto, che prenderà il via il 6 marzo prossimo.

