C’ho una sfiga ragazzi | stava dominando Djokovic poi la fitta e lo sguardo nel vuoto Così Musetti ha perso tutto con uno scatto

Dopo aver vinto contro Fritz agli Australian Open, Musetti si trovava in grande forma. Ma durante il match contro Djokovic, ha subito un infortunio che gli ha fatto perdere tutto. La sua faccia si è riempita di dolore e lo sguardo si è perso nel vuoto. La partita si è conclusa con una sconfitta che nessuno si aspettava, cambiando le sue speranze di avanzare nel torneo.

“ Buongiorno Italia “. Questa la frase che Lorenzo Musetti aveva scritto sulla telecamera del centrale di Melbourne dopo la vittoria agli ottavi degli Australian Open contro Taylor Fritz. E sembrava essere un “buongiorno” anche quello di oggi, c’erano tutti i presupposti perché lo fosse. I l carrarino stava dominando Novak Djokovic ai quarti di finale e aveva vinto i primi due set. “Ne è valsa la pena”, avrà pensato qualsiasi italiano sveglio dalle 5:45 del mattino per vedere l’azzurro. Poi la fitta alla coscia su quell’allungo sullo 0-40 e servizio nel terzo game del terzo parziale e il labiale chiarissimo: “ Fisio “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Lorenzo Musetti si è ritirato durante il terzo set del match contro Novak Djokovic, lamentando un infortunio muscolare.

Lorenzo Musetti stava giocando bene contro Novak Djokovic agli Australian Open, ma all’improvviso ha dovuto fermarsi.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Sinner vince a Wimbledon, i momenti più emozionanti: dalla frase virale «C'ho una sfiga» all'abbraccio a mamma Siglinde VIDEODurante la finale, in un momento di tensione, le telecamere lo hanno colto mentre mormorava: «C’ho una sfiga». Una frase semplice, autentica, detta con quell’accento che non ha mai voluto nascondere. ilgazzettino.it

Così no. Così fa male, malissimo. Lorenzo Musetti si è fermato sul più bello, anzi è stato fermato da un infortunio alla coscia, il solito infortunio che arriva nei momenti più tirati, nel massimo sforzo, nella partita più bella e importante della vita, due set avanti cont - facebook.com facebook

Così fa male Lorenzo Musetti è costretto a ritirarsi dai quarti di finale dell'Australian Open a causa di un infortunio dopo aver vinto 6-4, 6-3 i primi due set #AO26 x.com