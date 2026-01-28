Questa mattina, un violento temporale ha provocato un maxi incidente sull’autostrada. Sei chilometri di coda si sono formati, con le auto ferme in attesa che arriva l’assistenza. La circolazione è stata sospesa per diverse ore, creando disagi e rallentamenti su tutta la strada.

Nelle prime ore del pomeriggio la circolazione autostradale è stata sospesa a seguito di un grave incidente che ha causato un blocco totale del traffico, con lunghe colonne di veicoli in attesa per consentire l’intervento dei soccorsi. La situazione si è inserita in un quadro già complesso per il maltempo e le precipitazioni nevose, che in diverse aree hanno rallentato la viabilità. Nel corso della giornata una fitta nevicata ha interessato ampie porzioni della regione, con disagi alla circolazione su strade secondarie e principali. In vari punti sono state segnalate difficoltà per i mezzi pesanti e rallentamenti prolungati. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Chiusa l’autostrada”. Violenta tempesta, maxi incidente: 6 chilometri di coda. La situazione





