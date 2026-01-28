La chiesa di Cortona si è riempita domenica per festeggiare i 90 anni di don Ottorino Capannini. La comunità si è stretta intorno a lui, in un momento di gioia e gratitudine. La celebrazione ha portato alla luce l’affetto di tante persone che lo conoscono da anni e lo considerano un punto di riferimento.

Una comunità intera riunita, una chiesa gremita, un affetto corale e autentico: così Cortona ha celebrato domenica scorsa i 90 anni di Don Ottorino Capannini, figura storica del clero cortonese e punto di riferimento umano e spirituale per generazioni di cittadini. La Messa nella sua amata chiesa di San Filippo, presieduta da don Giovanni Ferrari, è stata concelebrata dallo stesso Don Ottorino, dal vescovo Italo Castellani e da padre Gabriele Monnanni, in un clima di profonda partecipazione e commozione. San Filippo era colmo di gente. Segno tangibile dell’affetto che lega la città al sacerdote che, con semplicità e discrezione, ha saputo "stare in mezzo alla gente", costruendo relazioni, ascolto e fiducia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Chiesa in festa per i 90 anni di don Ottorino

