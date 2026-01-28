La Juventus prova a tornare in Serie A con un colpo a sorpresa negli ultimi giorni di mercato. L’esterno azzurro, che sta giocando poco al Liverpool, sta valutando un possibile ritorno in Italia, mentre la Juve resta ferma e aspetta sviluppi. La società spera di chiudere l’affare prima della chiusura della finestra di trasferimenti.

L’esterno azzurro sta giocando pochissimo al Liverpool e negli ultimi 2-3 giorni di mercato può ancora scaldarsi il ritorno in Italia La Juventus è rimasta un po’ ferma al palo sul mercato. Anzi, ai pali che ha ricevuto per i due principali obiettivi, per motivi differenti. Prima Mateta, che avrebbe fatto carte false per vestire il bianconero ma è stato bloccato dal Crystal Palace per quanto riguarda soprattutto le cifre oltre alla formula. En-Nesyri, invece, non ha dato il suo ok non convinto della formula del prestito con cui l’avrebbe prelevato la Juve, e con la corte del Siviglia ad aumentare i suoi dubbi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Chiesa di nuovo in Serie A: nuovo assalto in extremis della Juve, ma non solo

Sarà una sfida decisiva tra Inter e Liverpool, ma tra i protagonisti assenti spiccano Mo Salah e Federico Chiesa.

L’Inter ha mostrato un forte interesse per il nuovo bomber della Serie A, avviando trattative per portarlo in nerazzurro.

