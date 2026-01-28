Chiesa di nuovo in Serie A | nuovo assalto in extremis della Juve ma non solo

Da calciomercato.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus prova a tornare in Serie A con un colpo a sorpresa negli ultimi giorni di mercato. L’esterno azzurro, che sta giocando poco al Liverpool, sta valutando un possibile ritorno in Italia, mentre la Juve resta ferma e aspetta sviluppi. La società spera di chiudere l’affare prima della chiusura della finestra di trasferimenti.

L’esterno azzurro sta giocando pochissimo al Liverpool e negli ultimi 2-3 giorni di mercato può ancora scaldarsi il ritorno in Italia La Juventus è rimasta un po’ ferma al palo sul mercato. Anzi, ai pali che ha ricevuto per i due principali obiettivi, per motivi differenti. Prima Mateta, che avrebbe fatto carte false per vestire il bianconero ma è stato bloccato dal Crystal Palace per quanto riguarda soprattutto le cifre oltre alla formula. En-Nesyri, invece, non ha dato il suo ok non convinto della formula del prestito con cui l’avrebbe prelevato la Juve, e con la corte del Siviglia ad aumentare i suoi dubbi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

chiesa di nuovo in serie a nuovo assalto in extremis della juve ma non solo

© Calciomercato.it - Chiesa di nuovo in Serie A: nuovo assalto in extremis della Juve, ma non solo

Approfondimenti su Juventus Liverpool

Inter Liverpool, non solo Salah: anche Chiesa fuori dai convocati! L’ex Juve tenta il recupero in extremis per domani?

Sarà una sfida decisiva tra Inter e Liverpool, ma tra i protagonisti assenti spiccano Mo Salah e Federico Chiesa.

L’Inter se ne è innamorata, assalto al nuovo bomber della Serie A

L’Inter ha mostrato un forte interesse per il nuovo bomber della Serie A, avviando trattative per portarlo in nerazzurro.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Juventus Liverpool

Argomenti discussi: Federico Chiesa sarà il nuovo comandante della Polizia di Lugano; Federico Chiesa è il nuovo comandante della Polizia Città di Lugano; PELLEGRINI DI PACE; Periferie, cinque nuove chiese con il progetto Cei.

Chiesa e Cina proseguono il nuovo cammino comuneIl rinnovo dell’Accordo del 2018 tra Santa Sede e Governo cinese (non, come si è detto e scritto, Partito comunista cinese!) lancia un triplice messaggio: alla Chiesa in Cina; ai dirigenti, ai ... avvenire.it

Nuovo volto per la chiesa. Santa Madre di Dio in festaNuovo volto per la chiesa Santa Madre di Dio di Macerata, dove è stata inaugurata la nuova zona presbiterale. Un altare originale e moderno si apre alla navata con nuove immagini, che esprimono un ... ilrestodelcarlino.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.