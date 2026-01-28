Questa mattina il Dottor Luca Faccio di Bassano del Grappa ha scritto una lettera aperta al presidente Sergio Mattarella. Nel testo, chiede un intervento urgente sulla legge dedicata ai caregiver, definendo i contributi previsti come una vera e propria vergogna. Faccio denuncia come questa misura non sia sufficiente a sostenere chi si prende cura dei propri familiari.

Gentilissimo Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sono il Dottor Luca Faccio da Bassano del Grappa. Mi occupo di tematiche sociopolitiche, con particolare attenzione alla disabilità. Il 27 gennaio 2026 i Caregiver Familiari Uniti (CFU) hanno manifestato in piazza Sant’Apostoli a Roma per chiedere che la figura dei caregiver sia riconosciuta in modo adeguato a livello di tutela, ma anche dal punto di vista economico. Molto probabilmente lei si chiederà perché ho deciso di scriverle su questo argomento, glielo spiego subito: da molti anni, come lei ben sa, visto che interagisco con i suoi uffici quotidianamente, ho sempre cercato di sensibilizzare i governi sulle tematiche sociali ed in particolare sui temi legati alla disabilità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Chiedo a Mattarella di intervenire sulla legge per i caregiver: quei contributi sono una vergogna

La recente normativa italiana riconosce ufficialmente il ruolo del caregiver familiare, stabilendo strumenti di tutela e sostegno economico.

L’iniziativa di Stefani di approvare una legge regionale sui caregiver familiari, anche se proposta dall’opposizione, ha suscitato interesse e favore da parte della Fnp Cisl Veneto.

