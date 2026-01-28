Questa mattina, Ghali torna a far parlare di sé con le sue parole. La sua musica e le sue dichiarazioni continuano a suscitare reazioni, mentre in Italia la situazione si fa sempre più complicata. Nel mezzo di questa crisi, il rapper sembra voler evidenziare ciò che molti preferirebbero ignorare: un paese che, tra le note leggere e le canzoni orecchiabili, nasconde una realtà dura e spesso ignorata.

È scontato, è banale, ma nulla più del profetico “un paese di musichette mentre fuori c’è la morte” descrive l’Italia, in particolare quello che sta succedendo in queste ore. In breve: Ghali è stato scelto come uno degli artisti coinvolti nella cerimonia di apertura di Milano-Cortina 2026, scelta accompagnata da una brillante - si fa per dire - polemica con sé stesso del ministro dello Sport e dei Giovani (sigh) Giovanni Abodi, che annuncia che sarà una cerimonia basata sul rispetto (chissà di cosa) e che Ghali non esprimerà sul palco la propria opinione. Ora, in questo incredibile loop in cui l’Italia ricade in continuazione, in cui a differenza di quanto sosteneva Marx, la storia si ripete sempre e solo come farsa, siamo arrivati a un punto in cui ci ritroviamo a dover commentare su polemiche del genere, per l’ennesima volta da quando la figura di Ghali è atterrata sul piccolo schermo e quindi intercettata da un pubblico che conosce prima la sua figura che la sua musica. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Chiedere a Ghali di non esprimersi significa chiedergli di non essere

“ IL RAP È M***O “ ! #ghali attacca tutta la scena rimasta in silenzio di fronte a #gaza !

