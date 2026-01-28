Chiara | Dono i capelli per restituire un futuro ai ragazzi di Crans Montana

Chiara Rogante, psicologa di Foligno, ha deciso di donare i suoi capelli per aiutare i giovani di Crans Montana. La donna, nata a Roma, ha spiegato che vuole restituire un futuro ai ragazzi del villaggio, coinvolgendo la comunità e mostrando come un gesto semplice possa fare la differenza. La sua scelta ha attirato l’attenzione e ha acceso un dibattito sulla solidarietà concreta.

Foligno, 28 gennaio 2026 - Lei si chiama Chiara Rogante. E' una psicologa del lavoro da tempo residente a Foligno (è nata a Roma). Alle parole confortanti aggiunge i fatti: ha deciso di donare i suoi capelli ai ragazzi e alle ragazze ustionati nell'incendio di Crans-Montana. "Perché penso che a loro bisogna dare un futuro, una ripartenza", dice all'Ansa la giovane professionista. "Tutti ci soffermiamo sul qui e ora - spiega Rogante - io invece ho pensato al futuro di questi ragazzi, adolescenti e giovani, che dovranno ripartire. Nel mio piccolo, questa donazione significa contribuire a una parte della loro ripartenza, del loro essere". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Chiara: "Dono i capelli per restituire un futuro ai ragazzi di Crans Montana" Approfondimenti su Chiara Rogante La piccola Annachiara dà l’esempio: “Dono i miei capelli ai ragazzi ustionati a Crans-Montana” In un gesto semplice ma significativo, la piccola Annachiara ha deciso di donare i suoi capelli ai ragazzi ustionati di Crans-Montana. Crans-Montana, oltre 100 trecce per ricominciare: il dono dell’Italia ai ragazzi ustionati A Crans-Montana più di cento persone hanno deciso di donare i propri capelli per aiutare i ragazzi ustionati. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Chiara Rogante Argomenti discussi: Crans-Montana, la catena di solidarietà: donazioni di capelli per creare parrucche da destinare agli ustionati; La piccola Annachiara dà l’esempio: Dono i miei capelli ai ragazzi ustionati a Crans-Montana; Ho i capelli lunghissimi li voglio donare a quei poveri ragazzi di Crans-Montana. L'appello di una donna di Imperia; La piccola Annachiara dà l’esempio | Dono i miei capelli ai ragazzi ustionati a Crans-Montana. Chiara: Dono i capelli per restituire un futuro ai ragazzi di Crans MontanaRogante è una psicologa che vive a Foligno. Si è rivolta al salone di Stefania, tra le prime in Umbria ad aver aderito a questa iniziativa solidale ... lanazione.it Delitto di Garlasco: i capelli di Chiara non ci sono piùUn dettaglio decisamente controverso è emerso sul delitto di Garlasco e l'omicidio Chiara Poggi. Cosa filtra sui capelli della vittima. newsmondo.it Venti giorni dopo la conferenza stampa che ha lasciato tutti senza parole, il sindaco di Crans Montana è tornato a parlare: «Non mi spiego le carenze dei nostri controlli all’interno del Constellation. […]». […] Per esempio, ecco un’altra risposta mancante: come facebook Nell’inchiesta sulla strage di Crans-Montana spariscono i video di 250 telecamere. Ritardi della Procura e dichiarazioni shock di Moretti accendono nuove polemiche x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.