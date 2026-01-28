Chiara Cainelli avvolta dalle critiche ricorre ad un intervento | lei rompe il silenzio
Chiara Cainelli rompe il silenzio dopo le tante critiche ricevute. La influencer si è affidata a un intervento, spiegando sui social le ragioni della sua scelta. Ora si impegna a mostrare anche il lato più difficile della sua esperienza, tra commenti e polemiche.
Chiara Cainelli e la scelta più difficile: quando il corpo diventa un campo di battaglia. La rivelazione sui social. Non c’è bisturi più affilato delle parole. Chiara Cainelli lo ha scoperto nel modo più duro, leggendo commenti che non lasciavano lividi sulla pelle ma scavavano lentamente sotto la superficie. Per mesi il suo corpo è stato passato al setaccio da sconosciuti convinti di avere un diritto di opinione su ogni centimetro della sua immagine. Poi, a un certo punto, qualcosa è cambiato. E Chiara ha deciso di operarsi. Leggi anche Ascolti tv, i dati del 27 gennaio 2026 L’ex gieffina ha deciso di subire un intervento, precisamente ha scelto di fare una ialuronidasi ed ha scritto: “In tutta onestà, sarò sincera, io ho avuto il doppio mento fin da piccola ed è sempre stato un mio chiodo fisso al quale ho sempre fatto molto caso. 🔗 Leggi su 361magazine.com
