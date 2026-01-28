Chi si sta muovendo per Stasi Garlasco arriva l’annuncio a sorpresa

I riflettori tornano sulla vicenda di Garlasco dopo la puntata di ieri di Quarta Repubblica. La trasmissione ha riacceso l’attenzione sul caso di Chiara Poggi, centrando l’attenzione sul computer che potrebbe essere una chiave importante. La discussione si infiamma, e ora si attende di capire chi si sta muovendo per Stasi, con nuove voci e ipotesi che circolano in città.

Il caso di Garlasco torna al centro del dibattito pubblico grazie a Quarta Repubblica, che nella puntata andata in onda ieri su Rete Quattro ha riacceso i riflettori su uno degli elementi più controversi dell'intera vicenda, il computer di Chiara Poggi. Il programma ha dedicato ampio spazio alle ultime novità emerse dalla consulenza informatica presentata dalla famiglia della giovane uccisa, aprendo un nuovo fronte di confronto che promette di alimentare ulteriori tensioni giudiziarie. A illustrare i risultati dell'analisi è stato Fabio Falleti, uno dei due consulenti informatici incaricati dalla famiglia Poggi, che ha spiegato come i dati recuperati dal pc di Alberto Stasi abbiano restituito informazioni rimaste finora invisibili.

