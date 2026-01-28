Chi regola l' orologio dell' Apocalisse che prevede la catastrofe 85 secondi alla mezzanotte mai così vicina

Le lancette dell'Orologio dell'Apocalisse sono state spostate a 85 secondi dalla mezzanotte. È il punto più vicino al disastro planetario mai registrato. Le tensioni tra paesi crescono, alimentate da nazionalismi e disinformazione. Gli scienziati e gli esperti avvertono che il rischio di catastrofe globale aumenta di giorno in giorno.

Le lancette dell’Orologio dell’Apocalisse sono state portate più vicine che mai alla mezzanotte dell’umanità. Dagli 89 secondi alla catastrofe globale dello scorso anno, il tempo si accorcia a 85 secondi. A pesare sul disastro planetario sono, oltre alle tecnologie create dall’uomo, le tensioni alimentate dai nazionalismi e la disinformazione. L’orologio dell’Apocalisse vicinissimo alla mezzanotte Il Bulletin of the atomic scientists ha annunciato che mancano 85 secondi al disastro planetario. Ad accelerare il conto alla rovescia non sono soltanto le crescenti preoccupazioni per il cambiamento climatico e le nuove tecnologie come l’IA, ma soprattutto le tensioni alimentate dai nazionalismi sempre più aggressivi e dalla disinformazione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Approfondimenti su Orologio Apocalisse

Questa notte l’Orologio dell’Apocalisse segna il suo record più vicino alla mezzanotte: le lancette sono a soli 85 secondi, il punto più basso mai raggiunto da quando il simbolo della fine del mondo è stato istituito.

L’orologio dell’Apocalisse segna ora 85 secondi prima della mezzanotte.

Ultime notizie su Orologio Apocalisse

