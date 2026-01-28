Chi l’ha visto? le anticipazioni della puntata del 28 gennaio 2026 su Rai 3

. Questa sera – mercoledì 28 gennaio 2026 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. La tragica fine di Federica Torzullo ha portato con sé altre due vittime: i genitori del marito, Claudio Carlomagno – reo confesso del delitto. L’avvocato dell’uomo ribadisce l’importanza delle altre vite da tutelare. Federica Sciarelli ne parlerà stasera. Questo femminicidio di inizio anno pone un inevitabile interrogativo: è giusto lasciare soli i familiari del “carnefice”? E ancora, lo sconosciuto di Rovigo è il ragazzo scomparso a 19 anni dall’Olanda? Ultime ore per la genetista Marina Baldi che sta studiando il DNA del giovane che vive a Rovigo, un ragazzo che capisce benissimo l’italiano ma che si è chiuso in un misterioso mutismo. 🔗 Leggi su Tpi.it

Ecco le anticipazioni della puntata di Chi l’ha visto? in onda il 21 gennaio 2026 su Rai 3.

