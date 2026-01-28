Chi ha incastrato bomber Chris? Le ragioni del difficile inizio di 2026 di Pulisic

Questa mattina il Milan ha annunciato ufficialmente il suo inizio di stagione difficile, un avvio segnato da qualche problema in più del previsto. La vera sorpresa è stata Christian Pulisic, che ha dimostrato di essere il punto di riferimento offensivo della squadra. Dopo una prima parte di campionato molto convincente, le sue prestazioni sono diventate il cuore delle fortune rossonere. Ora, tutti si chiedono: chi ha incastrato il bomber? E come il suo rendimento potrà influenzare il resto del torneo.

Le fortune offensive del Milan passano da lui. Era il segreto di pulcinella già a inizio stagione, ancor di più vero risulta essere dopo la strabiliante prima parte di campionato di Christian Pulisic. 8 gol in 10 partite, giocate determinanti e l'esperienza per saper gestire anche i compiti di copertura richiestigli da mister Allegri. All'improvviso, però, la luce si è spenta. Il 2026 sembra aver restituito la versione sbiadita del talento statunitense, ancora a secco di gol ma, soprattutto, relegato in panchina nelle ultime uscite. Una crisi inaspettata. I motivi di questo calo possono essere diversi: su tutti, la forma fisica.

