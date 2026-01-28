Chi era Zak il clandestino pusher ucciso Indagato il poliziotto | Volevo rincorrerlo

Dietro la morte di Abderrahim Mansouri non c'è l'ennesima storia di marginalità finita in tragedia. C'è, piuttosto, uno squarcio su una realtà che Milano conosce fin troppo bene e che troppo spesso preferisce raccontare per frammenti, evitando il quadro d'insieme. Mansouri, 28 anni, marocchino, detto “Zak” in strada, non era un passante qualunque finito nel posto sbagliato al momento sbagliato. Era, secondo gli inquirenti, un ingranaggio di vertice di una macchina criminale rodata, violenta, stabile. La piazza di Rogoredo non è un accidente urbano né una ferita improvvisa. È una zona franca dello spaccio, una delle più grandi del Nord Italia, governata da anni da organizzazioni strutturate, con ruoli, gerarchie e turni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

In un episodio a Milano, un agente coinvolto in un caso di omicidio volontario ha dichiarato di aver sparato dopo essere stato minacciato con una pistola.

L'articolo fornisce i dettagli sull’incidente avvenuto a Rogoredo, Milano, dove un uomo di 28 anni ha perso la vita.

