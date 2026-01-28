Durante la sua ospitata a Verissimo, Gabriel Garko ha fatto una grande sorpresa. L’attore ha infatti annunciato di essere sposato in segreto da due anni, senza averlo mai fatto sapere prima. La notizia ha attirato l’attenzione di tutti, lasciando molti curiosi di sapere di più sul marito Giorgio. Garko ha spiegato che il matrimonio si è svolto a dicembre di due anni fa, in modo riservato. Ora si conosce il nome del marito, ma non sono stati divulgati altri dettagli sulla loro vita insieme.

Arisa a Sanremo 2026: «Niente favole, l’amore? Non so se sono innamorata» Carolyn Smith: «Il cancro è tornato per la terza volta. Sono viva grazie alla medicina e alla danza» Chi è il padre di Luisa Ranieri? Tutta la verità sui suoi legami familiari Chi è Giorgio, il marito di Gabriel Garko: l’attore ha svelato a Verissimo di essersi sposato in segreto a dicembre di due anni fa Durante l’ospitata a Verissimo, Gabriel Garko ha sorpreso il pubblico rivelando di essere sposato da due anni. L’attore, intervistato da Silvia Toffanin, ha raccontato di un’unione civile celebrata il 2 dicembre con una cerimonia volutamente riservata: pochissimi presenti, nessun annuncio preventivo e la volontà di proteggere la propria vita privata. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Chi è Giorgio, il marito di Gabriel Garko: età, lavoro e origini nobiliari

Approfondimenti su Gabriel Garko

Giorgio, il marito di Gabriel Garko, ha appena raccontato di essere sposato da due anni.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Gabriel Garko

Argomenti discussi: Gabriek Garko si è sposato, chi è il marito Giorgio; Gabriel Garko, l'annuncio a sorpresa: Mi sono sposato. Chi è il marito Giorgio; Chi è e cosa fa Giorgio, il marito di Gabriel Garko al suo fianco (in segreto) da quattro anni; Gabriel Garko: Mi sono sposato in segreto con il mio compagno.

Chi è Giorgio: il marito di Gabriel Garko con cui si è unito civilmente due anni fa – FOTOGabriel Garko si è unito civilmente due anni fa con Giorgio: ecco chi è il marito, la foto esclusiva di Chi Magazine. gay.it

Chi è Giorgio, il marito di Gabriel Garko: biografia, carriera e il matrimonio segretoGabriel Garko ha svelato di essere sposato con Giorgio: ma chi è l'uomo che ha conquistato il suo cuore. Ecco cosa si sa. donnaglamour.it

Gabriel Garko beccato per le strade di Roma con il marito Giorgio! Fedi al dito e sorrisi complici. Chi è l’uomo che ha cambiato la vita dell’attore - facebook.com facebook

Gabriel Garko ha risposto ai messaggi scritti dai suoi haters e letti dai nostri Max Angioni e Eleazaro Rossi! #LeIene x.com