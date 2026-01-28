Chi è Gennaro Esposito l’ex e primo marito di Annalisa Minetti padre del figlio Fabio Massimiliano | Abbiamo fatto l’errore di parlare poco
Gennaro Esposito, primo marito di Annalisa Minetti, si racconta per la prima volta. L’uomo, padre del figlio Fabio Massimiliano, dice di aver fatto l’errore di parlare poco con l’ex moglie e ora si dice dispiaciuto. La loro storia, iniziata nel 2002, si è conclusa con il loro divorzio, ma il legame con il figlio rimane forte.
Gennaro Esposito è l’ex marito di Annalisa Minetti, nonché primo coniuge dell’ex Miss Italia. Sposati nel 2002, hanno dato il benvenuto nel 2008 a Fabio Massimo, con il quale la cantante è diventata madre per la prima volta. Oggi la 48enne sarà ospite de La Volta Buona, talk condotto da Caterina Balivo in onda a partire dalle 14:05 su Raiuno. A distanza di alcuni anni dalla vittoria del Festival di Sanremo con il brano Senza Te O Con Te, la cantante convolava a nozze con Gennaro Esposito. Il calciatore napoletano e la Minetti diventavano marito e moglie nel 2002 con una cerimonia celebrata a Posillipo: dalla loro unione, sei anni dopo arrivava Fabio Massimo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Approfondimenti su Annalisa Minetti
Chi è Michele Panzarino, l’ex marito di Annalisa Minetti: “Mi ero accorta che non ero più felice”
Chi è l’ex marito di Edwige Fenech, Luciano Martino: “No, non è lui il padre di mio figlio, né Fabio Testi”
Ultime notizie su Annalisa Minetti
Argomenti discussi: La città nella rete dei comitati; RaiNews. . - Facebook; Puglianello, ingaggiato il portiere Salvatore Romano; Ragazzi Down in scena: La nostra sindrome non ci fermerà |VIDEO.
Gennaro Desiderio, chi è: talentuoso violinista/ L’amore con Simona: papà felice di MariasofiaGennaro Desiderio, chi è il violinista finalista di Tu si que vales? Il rapporto con la moglie Simona e l'amore per la figlia Mariasofia Gennaro Desiderio è stato uno dei finalisti di Tu si que vales. ilsussidiario.net
MattinaLive. . Troia brucia, ma questa volta gli eroi restano a guardare. A Mattina Live accogliamo il regista Gennaro Esposito e l'attore Luigi Esposito per presentare "La Caduta". Uno spettacolo che ribalta la prospettiva del mito: niente Achille o Ettore, ma tre facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.