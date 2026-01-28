Chi è Gennaro Esposito l’ex e primo marito di Annalisa Minetti padre del figlio Fabio Massimiliano | Abbiamo fatto l’errore di parlare poco

Gennaro Esposito, primo marito di Annalisa Minetti, si racconta per la prima volta. L’uomo, padre del figlio Fabio Massimiliano, dice di aver fatto l’errore di parlare poco con l’ex moglie e ora si dice dispiaciuto. La loro storia, iniziata nel 2002, si è conclusa con il loro divorzio, ma il legame con il figlio rimane forte.

Gennaro Esposito è l’ex marito di Annalisa Minetti, nonché primo coniuge dell’ex Miss Italia. Sposati nel 2002, hanno dato il benvenuto nel 2008 a Fabio Massimo, con il quale la cantante è diventata madre per la prima volta. Oggi la 48enne sarà ospite de La Volta Buona, talk condotto da Caterina Balivo in onda a partire dalle 14:05 su Raiuno. A distanza di alcuni anni dalla vittoria del Festival di Sanremo con il brano Senza Te O Con Te, la cantante convolava a nozze con Gennaro Esposito. Il calciatore napoletano e la Minetti diventavano marito e moglie nel 2002 con una cerimonia celebrata a Posillipo: dalla loro unione, sei anni dopo arrivava Fabio Massimo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Approfondimenti su Annalisa Minetti

Ultime notizie su Annalisa Minetti

