Franco Menichelli, il celebre ginnasta romano, è morto a 85 anni. La notizia ha colpito il mondo dello sport, dove era considerato un vero simbolo. Menichelli si è spento ieri a Roma, lasciando un vuoto tra chi lo ha seguito e amato per decenni. La sua moglie, Gabriella Pozzuolo, si stringe alla famiglia in questo momento di tristezza.

L’Angelo Azzurro ora volteggia in un’altra dimensione. Franco Menichelli, campione plurimedagliato di ginnastica, si è spento a Roma a 85 dopo una vita dedicata allo sport. Atleta per antonomasia dell’era pre-Jury Chechi, si era distinto per il suo talento sportivo e per il viso pulito che faceva sperare in un futuro migliore, quello trainato dal boom economico. La sua esistenza, oltre che sulla pedana, si è sviluppata parallelamente con l’ amore per Gabriella Pozzuolo, sua moglie, con la quale ha condiviso la famiglia e i successi sportivi. Scopriamo chi è lei. Gabriella Pozzuolo, la moglie di Franco Menichelli. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Gabriella Pozzuolo, la moglie di Franco Menichelli

Approfondimenti su Franco Menichelli

Raf, cantante italiano noto per il suo stile distintivo, è sposato con Gabriella Labate, conosciuta nel mondo dello spettacolo.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Franco Menichelli

Chi è Gabriella Pozzuolo, la moglie di Franco MenichelliGabriella Pozzuolo è stata la moglie di Franco Menichelli, oro olimpico nella ginnastica ai Giochi di Tokyo ’64: chi è davvero l’ex ginnasta ... dilei.it

Chi è Franco Menichelli, l'angelo azzurro che ha reso la ginnastica popolare con sua moglie Gabriella Pozzuolo prima di Jury ChechiLa scomparsa del grande campione di ginnastica Franco Menichelli è stata accompagnata dal cordoglio della Federazione e del CONI. Chi è e l'unione con la moglie Gabriella Pozzuolo ... sport.virgilio.it