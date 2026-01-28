Chi è Aurora Abatangelo la giocatrice di hockey alle Olimpiadi invernali 2026

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina sono ormai alle porte. Tra i protagonisti c’è anche Aurora Abatangelo, la giovane giocatrice di hockey che parteciperà ai giochi del 2026. La sua presenza conferma quanto questo sport stia crescendo in Italia e quanto il nostro paese abbia voglia di mettersi in gioco a livello mondiale.

Le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 sono sempre più vicine e manca davvero poco all'avvio di questo attesissimo evento sportivo. I XXV giochi olimpici invernali si terranno dal 6 al 22 febbraio 2026 a Milano e Cortina d'Ampezzo, città assegnatarie della manifestazione in forma congiunta e, ovviamente, agli sgoccioli della partenza l'attenzione si accende non solo sugli sport, ma soprattutto sui volti che potrebbero diventare le nuove icone di queste Olimpiadi. Tra sogni, sacrifici e storie di vita vera, cresce soprattutto la curiosità intorno alle atlete che stanno costruendo il loro futuro lontano dai riflettori, ma con una determinazione che conquista.

