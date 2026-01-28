Chi è Anthony Kazmierczak il 55enne che ha aggredito Ilhan Omar a Minneapolis

Questa mattina a Minneapolis, Anthony Kazmierczak si è avvicinato a Ilhan Omar e le ha puntato contro una siringa con un liquido maleodorante di colore ambra. L’attacco è avvenuto in modo improvviso, lasciando tutti senza parole. La deputata si è ferita, ma sta bene, mentre Kazmierczak è stato subito fermato dalle forze dell’ordine. La polizia sta indagando sui motivi che hanno spinto l’uomo a compiere questo gesto.

Le si è avvicinato puntandole addosso una siringa da cui è fuoriuscito un liquido color ambra e maleodorante che l’ha colpita. Anthony Kazmierczak, 55 anni, è il nome dell’uomo che ha attaccato la deputata statunitense somalo-americana Ilhan Omar mentre era sul podio a chiedere l’abolizione dell’Ice. Giorni prima del caotico incontro cittadino, il vicino di Kazmierczak, Brian Kelley, ha ricordato che l’uomo gli aveva chiesto se potesse badare alla sua cagnetta quando sarebbe andato a sentire Omar parlare, e aveva lasciato intendere che sarebbe successo qualcosa durante l’evento. “Mi ha detto: ‘Vado a questa cosa di Omar’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Chi è Anthony Kazmierczak, il 55enne che ha aggredito Ilhan Omar a Minneapolis Approfondimenti su Anthony Kazmierczak Ilhan Omar aggredita a Minneapolis da Anthony Kazmierczak con uno spray, ma per Donald Trump è una messinscena La deputata democratica Ilhan Omar è stata colpita da un'aggressione a Minneapolis. Ilhan Omar, chi è la deputata dem americana aggredita a Minneapolis Martedì sera a Minneapolis, la deputata democratica Ilhan Omar è stata assalita durante un incontro pubblico. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Anthony Kazmierczak Argomenti discussi: Starmer preoccupato di quanto avviene in Minnesota. Chi è Ilhan Omar, la deputata aggredita a Minneapolis; Minneapolis, deputata dem aggredita a un comizio con una siringa. Dentro un liquido sconosciuto; Minneapolis, uomo aggredisce la deputata dem spruzzando un liquido sconosciuto; Minneapolis, aggredita la deputata dem Ilhan Omar: identificato l'uomo. Ilhan Omar aggredita a Minneapolis da Anthony Kazmierczak con uno spray, ma per Donald Trump è una messinscenaLa deputata democratica Ilhan Omar è stata aggredita a Minneapolis da un uomo di nome Anthony Kazmierczak che le ha spruzzato addosso uno spray. Per Donald Trump è un fake ... virgilio.it Ilhan Omar aggredita a Minneapolis: un uomo le spruzza un liquido con una siringaMentre parlava davanti ai suoi elettori, un uomo ha provato a colpirla. Ma per Trump è tutta una messa in scena ... iodonna.it L'aggressore si chiama Anthony J. Kazmierczak, ha 55 anni ed è stato arrestato. L'ha colpita con del liquido spruzzato con una siringa - facebook.com facebook

