Checco Zalone? Scorretto ma intelligente Christian De Sica sulla star di Buen Camino

Christian De Sica commenta il successo di Checco Zalone. Durante la promozione del suo nuovo film, l’attore ha parlato della comicità di Zalone, definendola “scorretta, ma intelligente”. De Sica ha detto che Zalone sa come far ridere il pubblico, anche se il suo stile può risultare provocatorio. La discussione sul grande riscontro di “Buen Camino” è stata al centro dell’attenzione, e De Sica ha riconosciuto il talento e la capacità di Zalone di conquistare le sale.

Nel corso della promozione del suo nuovo film, Agata Christian, l'attore ci ha rivelato i suoi pensieri su Zalone e sul grande successo in sala ottenuto dalla sua ultima commedia Presentando il suo nuovo film alla stampa, Christian De Sica non ha potuto evitare le domande sul successo di pubblico di Checco Zalone e del suo ultimo film Buen Camino. La domanda arriva spontanea soprattutto alla luce del fatto che lui stesso è stato per anni il re del botteghino italiano e il protagonista indiscusso delle festività natalizie al cinema con i cinepanettoni. Il suo nuovo film, intitolato Agata Christian - Delitto sulle nevi, e che vedrà De Sica condividere lo schermo ancora una volta con Lillo Petrolo, debutterà nelle sale il prossimo 5 febbraio e promette di riportare nuovamente . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Zalone torna con “Buen Camino”, un racconto che invita a riflettere sul viaggio e sulla scoperta di sé.

