Che idee politiche hanno le intelligenze artificiali?

Le intelligenze artificiali continuano a evolversi, ma non sono in grado di pensare come gli esseri umani. Si limitano a imitare i nostri comportamenti e le nostre idee. Questo significa che non bisogna considerarle come fonti di verità assoluta o come oracoli infallibili. Sono strumenti creati dall’uomo, e il loro modo di “pensare” è molto diverso dal nostro. Conoscere questa differenza aiuta a capire meglio i loro limiti e a usarle con attenzione.

La CivAi è un'organizzazione non profit che si occupa di favorire la comprensione delle intelligenze artificiali generative negli Stati Uniti. Lo fa creando delle dimostrazioni software che si possono usare per sperimentare con gli strumenti. Ai has opinions Le ia hanno opinioni, ndr, per esempio, è un quiz che serve a verificare quali sono le posizioni politiche dei principali modelli di ia a partire da una serie di domande a cui puoi rispondere anche tu. Sono tutte domande molto legate alla cultura statunitense ma, una volta compreso il meccanismo, puoi replicarlo autonomamente usando ambienti di ricerca e studio come la lmarena.

