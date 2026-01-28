Questa sera le italiane si giocano tutto nell’ultima giornata di Champions League. Inter, Juventus, Atalanta e Napoli scendono in campo con possibilità diverse: alcune possono qualificarsi direttamente agli ottavi, altre devono passare dai playoff, mentre per qualcuna il rischio eliminazione è concreto. La notte deciderà il loro futuro europeo.

L’ultima notte europea prima del verdetto è arrivata. Inter, Juventus, Atalanta e Napoli affrontano l’ultimo turno della fase a gironi di Champions League con destini ancora aperti, tra qualificazione diretta, playoff e rischio eliminazione. Per Inter e Juventus il quadro è già definito almeno nella sostanza: la qualificazione ai playoff è certa. Resta però ampia la forbice di piazzamento finale, che può oscillare dal 3° al 21° posto, con riflessi diretti sul tabellone e sugli incroci della fase successiva. Scenario simile per l’ Atalanta. Anche i nerazzurri sono matematicamente nei playoff, ma l’ultima partita potrà spingerli fino al 3° posto oppure farli scivolare al 17°, cambiando radicalmente il peso del sorteggio. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Champions, ultima giornata decisiva: tutti gli scenari per le italiane

Ecco le designazioni arbitrali per l'ottava e ultima giornata della fase a gironi della Champions League 20252026.

In questa ultima giornata di Champions League, le squadre italiane hanno ancora la possibilità di qualificarsi, a condizione di ottenere i risultati necessari in novanta minuti di partita.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all'argomento.

In quest'ultima giornata di Champions League, tutte e diciotto le partite si giocheranno in contemporanea: una cosa piuttosto rara e intrigante, perché ci sono tante squadre con gli stessi punti e anche il numero dei gol potrebbe fare la differenza

