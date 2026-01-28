Napoli-Chelsea, l’ottava giornata di Champions si gioca sotto pressione. La squadra di Conte, con molte assenze e in emergenza, affronta una partita che può decidere il suo destino europeo. La sfida al Maradona si presenta come un crocevia importante: dentro o fuori, tutto si decide in questa notte.

Napoli Chelsea, 8a giornata di Champions League Prime Video racconta in esclusiva la sfida decisiva al Maradona Conte costretto all’emergenza, assenze pesanti e una qualificazione europea che passa da carattere, tattica e gestione della rosa. Sotto le luci del Diego Armando Maradona, il Napoli si appresta a vivere una di quelle notti europee che profumano di crocevia stagionale. La sfida contro il Chelsea, valida per l’ottava giornata di Champions League, non è solo un confronto di prestigio internazionale, ma un vero e proprio "dentro o fuori" che obbliga gli uomini di Antonio Conte a una prova di carattere straordinaria. 🔗 Leggi su Digital-news.it

Champions, Napoli - Chelsea in diretta streaming Prime Video... dentro o fuori?

Il match Napoli-Chelsea, valido per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League, si svolgerà mercoledì 28 gennaio alle ore 21 allo stadio “Diego Armando Maradona”.

