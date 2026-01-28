Champions League tutto in una notte per le speranze delle italiane

Questa notte potrebbe decidere il destino delle squadre italiane in Champions League. Napoli, Juventus, Inter e Atalanta scendono in campo tutte insieme per l’ultima giornata della fase a gironi. Tante possibilità, poche chance di sbagliare: in gioco ci sono la qualificazione e il futuro in Europa. Le partite si giocano contemporaneamente, e tutto si deciderà nei 90 minuti finali. Le aspettative sono alte, e i tifosi italiani sperano in una notte positiva.

18 partite e 36 squadre tutte in contemporanea. Napoli, Juventus, Inter e Atalanta si giocano tutto nell'ultima giornata della "league phase" di Champions League Sarà tutto in 90 minuti. Si accendono le luci nella notte più bella e lunga del calcio europeo: tutte le 36 squadre della Champions League in campo contemporaneamente. Il maxi-girone della League Phase chiude i battenti dopo una cavalcata di otto giornate con un menu finale ricco e pieno di potenziali sorprese. Delle 36 che si affronteranno in questa magica cornice europea, solo due sono già matematicamente qualificate agli ottavi: Arsenal e Bayern Monaco.

