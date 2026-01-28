Questa sera si chiude ufficialmente la prima fase della Champions League 202526. Le squadre si sono già giocate i propri ultimi match e ora si conoscono i nomi delle otto che continueranno la corsa ai quarti, mentre altre sono già state eliminate. I dati economici sono stati aggiornati e mostrano come questa competizione continui a essere una vetrina importante anche sotto il profilo finanziario.

La Champions League 202526 chiude stasera la prima fase con i verdetti riguardanti Top 8, playoff e squadre eliminate dall’Europa. Delle quattro squadre italiane solo il Napoli (che ospita il Chelsea) non ha ancora la certezza di poter accedere agli spareggi. Questi porteranno poi a definire il quadro completo degli ottavi di finale. Atalanta (contro l’Union SG), Inter (contro il Borussia Dortmund) e Juve (contro il Monaco) sono già certe dei playoff e hanno ancora speranze di poter staccare il biglietto per gli ottavi. Tuttavia il destino non è nelle loro mani. Champions League, gli eventuali guadagni. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Champions League tra chiusura della prima fase e dati economici

Approfondimenti su Champions League

Manuel Locatelli si distingue in due importanti statistiche nella Champions League, consolidando la sua posizione tra i centrocampisti più performanti d’Europa.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Champions League

Argomenti discussi: Champions: Atalanta-Athletic Bilbao 2-3 e Juventus-Benfica 2-0 - Atalanta-Athletic Bilbao 2-3; Inter-Arsenal 1-3, gol e highlights: a segno Gabriel Jesus, Gyokeres e Sucic; Playoff Champions, ultima giornata: le posizioni che le italiane devono evitare; La classifica: playoff blindati per Inter, Juve e Atalanta. Rischia il Napoli.

Champions League 2025-2026: Arsenal-Kairat Almaty, le probabili formazioniAlle 21.00, all'Emirates Stadium di Londra, sfida tra i londinesi e i kazaki valida per l'ultima giornata della fase a campionato di Champions League. sportal.it

Dove vedere Union Saint-Gilloise-Atalanta in tv e streaming, Champions League 2025/2026: probabili formazioni e arbitroDove vedere in tv e streaming Union Saint-Gilloise-Atalanta, Champions League 2025/2026: tutto quel che c'è da sapere sul match centrale di questo mercoledì 28 gennaio 2026 ... sport.virgilio.it

Quale italiana riuscirà ad entrare nelle prime 8 in Champions League - facebook.com facebook

Tutte le cose in ballo nell’ultima giornata di Champions League x.com