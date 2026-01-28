Champions League oggi Napoli-Chelsea | probabili formazioni e dove vederla

Questa sera il Napoli di Antonio Conte affronta il Chelsea al Maradona nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League. È una partita decisiva per i partenopei, che cercano di chiudere al meglio il loro cammino nel girone. Le formazioni sono quasi pronte, e i tifosi aspettano con ansia di vedere se il Napoli riuscirà a ottenere i tre punti. L’evento si svolge in un clima di grande attesa e tensione, con lo stadio già pieno di entusiasmo.

Oggi, mercoledì 28 gennaio, è una serata decisiva per il Napoli di Antonio Conte, che questa sera accoglie il Chelsea al Maradona per l’ottava e ultima giornata del girone unico di Champions League. Tutte e 36 le squadre impegnate nella competizione scenderanno in campo contemporaneamente alle 21 e i partenopei sono obbligati a vincere se vogliono sperare di qualificarsi per i play off. Il Napoli in questo momento è 25esimo, eliminato dalla Champions e questa sera sarà un match tutt’altro che facile, contro i Blues di Rosenior che puntano a mantenere quantomeno l’ottavo posto, che vorrebbe dire qualificazione diretta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

