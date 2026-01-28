Champions League in TV | programma orari e dove vederla

Questa sera torna la Champions League con l’ottava giornata della fase a gironi. Su quali canali si può seguire e a che ora iniziano le partite? La programmazione completa è già disponibile e permette ai tifosi di non perdere nemmeno un minuto di azione. La competizione, partita a settembre, prosegue con tante sfide decisive fino a gennaio, coinvolgendo 36 squadre in tutta Europa.

