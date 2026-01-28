A febbraio 2026, le otto squadre ancora in corsa nella UEFA Women’s Champions League si preparano a sfidarsi negli spareggi per conquistare i quattro posti disponibili in semifinale. Le partite si giocheranno tra poche settimane, promettendo emozioni e sorprese.

A febbraio 2026, il calcio femminile europeo si prepara a vivere momenti di pura adrenalina con gli spareggi della fase a eliminazione diretta della UEFA Women’s Champions League. Otto squadre si contenderanno gli ultimi quattro posti disponibili per i quarti di finale, in un appuntamento che promette spettacolo e tensione fino all’ultimo minuto. Calendario e format degli spareggi. Gli spareggi si svolgeranno in un formato avvincente che prevede otto partite complessive distribuite su quattro giornate cruciali. Il torneo inizierà l’11 febbraio con i match di andata, che si disputeranno mercoledì 11 e giovedì 12 febbraio. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Champions League femminile: 8 squadre per 4 posti, ecco quando si gioca

Approfondimenti su Champions League femminile

Ecco l'orario della sfida tra Juventus Women e Manchester United valida per la Women's Champions League.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Así es el Campo del SPORTING CP Visito el ESTÁDIO JOSÉ ALVALADE por dentro | TOUR Lisboa

Ultime notizie su Champions League femminile

Argomenti discussi: CEV Champions League Volley 2026 – Quarto Turno – Tabellini; Ottava giornata Champions League: statistiche e guida alle partite; Ricavi Champions: quanto hanno guadagnato finora le italiane; LIVE Olympiacos-Milano 1-3, Champions League volley 2026 in DIRETTA: le lombarde mantengono la testa del girone grazie alla serata straordinaria di Egonu.

LIVE Zeren Spor Ankara-Conegliano 0-3, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le pantere dominano e volano ai quartiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.37 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Zeren-Conegliano. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire ... oasport.it

Champions League volley femminile, Alba Blaj-Scandicci oggi in TV: orario, canale e streamingSi completa il quadro della Champions League femminile con Scandicci che vola in Romania per mettere al sicuro l’accesso agli ottavi di finale ... msn.com

L'ultima giornata della Phase League della Champions League è un groviglio di combinazioni e può succedere di tutto. Secondo il regolamento le prime otto della classifica finale del mega girone unico della prima fase passano direttamente agli ottavi di final facebook

Ultima sfida della League Phase di #UCL UEFA Champions League 8ª giornata Monaco 21:00 CET # #ASMJuve x.com