Champions League 2025 26 | bilanci e incassi per le 4 italiane

La Champions League 202526 sta per entrare ufficialmente nel vivo. Le squadre italiane protagoniste nella più grande competizione continentale per club sono 4, Inter, Juventus, Atalanta e Napoli, con ognuna di queste che si sta giocando, proprio in questo momento, le proprie chances di andare avanti nel torneo. Le prime 3 menzionate sono virtualmente qualificate ai playoff, mentre i campioni d’Italia di Antonio Conte sono ancora in lotta per un posto tra le prime 24. In queste fase cruciale, oltre al prestigio sportivo, c’è in gioco anche un significativo ritorno economico legato ai premi UEFA.🔗 Leggi su Sportface.it

La UEFA ha reso pubblici i premi in denaro assegnati ai club partecipanti alla Champions League 20242025, secondo il Financial Report ufficiale.

La stagione 202425 della Champions League ha portato alla luce i premi ufficiali, confermando anche i ricavi generati dalle italiane nelle competizioni europee, come Europa League e Conference League.

Champions League 2025/26 – All 36 Teams Confirmed!

Argomenti discussi: Le squadre della fase campionato di Champions League 2025/26; Ricavi Champions: quanto hanno guadagnato finora le italiane; Classifica Champions 2025/2026, chi va agli ottavi e chi ai playoff? Il regolamento e gli aggiornamenti; Ottavi di finale e spareggi per la fase a eliminazione diretta di Champions League: chi si è qualificato?.

