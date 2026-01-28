Champions la classifica e le combinazioni di Inter Juventus Napoli e Atalanta Ottavi diretti playoff o eliminazione | chi rischia di più

Questa sera si chiude la fase a gironi della Champions League e le combinazioni sono ancora aperte. Inter, Juventus, Napoli e Atalanta si giocano l'accesso agli ottavi, alcuni già certi, altri ancora in bilico tra playoff e eliminazione. La giornata di oggi può cambiare tutto: uno sbaglio, una vittoria o una sconfitta possono spostare gli equilibri in un attimo. Le ultime partite sono decisive per capire chi passerà il turno e chi invece dovrà fare i conti con l’eliminazione.

L'ultima giornata della Phase League della Champions League è un groviglio di combinazioni e può succedere di tutto. Secondo il regolamento le prime otto della classifica finale del mega girone unico della prima fase passano direttamente agli ottavi di finale e attendono le otto squadre che si sfideranno nei playoff. Queste usciranno dal confronto tra i club che chiuderanno tra il nono e il ventiquattresimo posto. Le ultime otto invece saranno eliminate. Il sorteggio per i playoff a eliminazione diretta è in programma per il 30 gennaio con le migliori 8 (tra le qualificate agli spareggi) che giocheranno il ritorno in casa.

